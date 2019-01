Wielki sukces Solarisa. Trolejbusy z Wielkopolski będą wozić Francuzów

Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej Solaris Bus & Coach wygrał kontrakt na dostawę 22 trolejbusów do Saint-Etienne. To pierwszy w historii spółki kontrakt na dostawę tego typu pojazdów do Francji, ale są już tam jego autobusy.

We Frontignan na południowym wybrzeżu Francji od ub. roku jeżdżą elektryczne Solarisy Urbino 8,9 LE. Gazowe autobusy tej firmy jeżdżą z kolei w Paryżu, a wyroby tej firmy można nawet spotkań na dalekim Reunion.

Teraz dochodzą trolejbusy, na które zdecydowało się Saint Etienne. Wartość zamówienia to ponad 17 mln euro za 22 trolejbusy Solaris Trollino o długości 12 metrów. Trafią one do odbiorcy do 2022 roku.

Pojazdy będą wyposażone w system napędowy marki Skoda (nasza elektromobilność to ciągle w powijakach). Oprócz tradycyjnego napędu, Trollino dla Saint-Etienne będą wyposażone w baterie o pojemności ponad 40 kWh, które pozwolą na jazdę trolejbusów także poza siecią trakcyjną.

Produkowane dla klienta z Francji pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację, monitoring, tzw. kabinę antyagresyjną (we Francji to niemal konieczność) oraz innowacyjny system oświetlenia wewnętrznego, który częściowo będzie zamontowany w poręczach dla pasażerów.

Firma Solaris zadebiutowała na francuskim rynku w 2003 roku. Od tego momentu dostarczyła do tamtejszych przewoźników ponad 500 autobusów.

Źródło: PAP