Świat na krawędzi wojny! Kolejny amerykański okręt wpływa na Morze Czarne. Czy znów stanie się celem dla rosyjskich samolotów? [VIDEO]

Amerykański niszczyciel, USS Donald Cook (DDG 75), przechodzi przez cieśniny Bosfor i Dardanelle z zamiarem wpłynięcia na Morze Czarne. To drugi po USS Fort McHenry (LSD 43) okręt U.S. Navy, który w tym miesiącu pojawi się na tym akwenie.

Dowództwo amerykańskiej 6. Floty poinformowało, że niszczyciel USS Donald Cook (DDG 75) rozpoczął operację mającą na celu przejście cieśnin Bosfor i Dardanelle i wejście na Morze Czarne.

– Stany Zjednoczone i US Navy kontynuują obecność u boku naszych sojuszników i partnerów wspierających wspólne interesy regionalne i stabilność na morzu – powiedział komandor Matthew J. Powel, dowódca amerykańskiego niszczyciela.

#ussdonaldcook began its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea Jan. 19, 2019. Click the link for more information.https://t.co/3VzOQSzFSp

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 19 stycznia 2019