Trzaskowski pod ścianą. Wicedyrektor Muzeum Warszawy wezwany na dywanik za skandaliczną grafikę z nożem i Kaczyńskim

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został przyparty do muru. Wezwał na dywanik wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych, Jarosława Trybusia. Chodzi o nienawistną grafikę wskazującą Jarosława Kaczyńskiego jako winnego śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jak informowaliśmy, w sieci pojawiła się grafika przedstawiająca nóż, w którą wpleciono twarz Jarosława Kaczyńskiego. „Fruwająca” po mediach społecznościowych trafiła też do Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych.

Trybuś udostępnił ją na swoim wówczas jeszcze otwartym publicznie profilu na Facebooku. Obecnie jest już usunięta, zaś Trybuś pokrętnie, ale przeprosił za jej udostępnienie.

– Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster – napisał na Facebooku Jarosław Trybuś.

Najpewniej jest to reakcja na działania prezydenta Trzaskowskiego. Pojawiły się bowiem wezwania do walki z tzw. mową nienawiści, którą Trzaskowski obiecywał.

– Prezydent Trzaskowski wezwał w poniedziałek na rozmowę wicedyrektora Muzeum Warszawy Jarosława Trybusia. Spotkanie zostało wyznaczone w związku z dzisiejszym wpisem wicedyrektora w portalu społecznościowym. Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach miejskich brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji – napisał na Twitterze Kamil Dąbrowa, rzecznik ratusza.

Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W instytucjach @warszawa brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji. Dlatego w poniedziałek 21.01 rano prezydent @trzaskowski_ spotka się z dyrektor Muzeum Warszawy ws. publikacji J. Trybusia na FB. — Kamil Dąbrowa (@dabrowa_k) January 20, 2019

