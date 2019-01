Próba puczu w Wenezueli. Nawet wojsko ma już dość Maduro. Oficerowie domagali się usunięcia prezydenta z urzędu

Do nieudanej próby puczu wojskowego doszło w Wenezueli. Rząd twierdzi ,że wszystko jest pod kontrolą, a opozycja wskazuje na rosnące niezadowolenie w siłach zbrojnych.

Niewielka grupa oficerów niższej rangi zaatakowała placówkę Gwardii Narodowej w dzielnicy Caracas w Cotiza, położoną zaledwie kilometr od prezydenckiego pałacu Miraflores, gdzie napotkali „zdecydowany opór”, ze strony sił wiernych rządowi podano w oświadczeniu. Świadkowie słyszeli strzały z broni palnej około 2.30 rano czasu lokalnego.

Do próby wojskowego puczu doszło po tym gdy, lider wenezuelskiej opozycji zaproponował zachęty prawne, w tym amnestię, dla tych, którzy według opozycji łamali prawo. Są one skierowane do oficerów wenezuelskiej armii, którzy będą sprzeciwiali się prezydentowi Maduro.

Próba rebelii została stłumiona przez oddziały wierne prezydentowi Maduro, a jej uczestnicy trafili do aresztów.

W odpowiedzi na ulicę wyszli przeciwnicy prezydenta Maduro. Trwają starcia z wenezuelskimi siłami bezpieczeństwa.

Mensaje de Juan Guaidó a vecinos de Cotiza: "Al bravo pueblo de Cotiza nuestra solidaridad y reconocimiento. ¡Venezuela entera los acompaña! Todos nos reencontraremos en las calles este #23Ene". pic.twitter.com/A188TWJgG5 — Angela E Vera Lefeld (@uguelo) 21 stycznia 2019

Przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido ogłosił 3 dni temu, że rząd tymczasowy zostanie powołany 23 stycznia. Wcześniej zapowiedział, że tego dnia odbędzie się wielka antyrządowa demonstracja, na której Wenezuelczycy będą domagali się przywrócenia demokracji.

Stojący na czele Zgromadzenia Narodowego Juan Guaido wezwał do odsunięcia od rządów prezydenta Nicolasa Maduro po jego ponownym zaprzysiężeniu i oświadczył, że jest gotów tymczasowo przejąć władzę w Wenezueli i rozpisać nowe wybory prezydenckie. Guaido nazwał Maduro uzurpatorem i zwrócił się do wenezuelskiej armii z apelem aby nie uznawała go za legalnie wybranego prezydenta.

Od wielu miesięcy spekuluje się o potencjalnej interwencji w Wenezueli. Wybuch wojny domowej mógłby ją tylko przyspieszyć.