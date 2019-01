Spektakularne krwawe zaćmienie Księżyca. Zobacz relacje z całego świata [VIDEO]

W poniedziałek 21 stycznia nad ranem miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca. W tym czasie przybrał on czerwoną barwę, charakterystyczną dla zachodzącego Słońca. Dodatkowo na ten sam dzień przypadła tzw. superpełnia Księżyca. Było co oglądać!

Całkowite zaćmienie Księżyca rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 5:41 i trwało do 6:43. W tym czasie Księżyc przybrał barwę czerwoną. Dlaczego tak się stało?

W trakcie zaćmienia całkowitego Ziemia blokuje docieranie promieni słonecznych bezpośrednio do Księżyca. Jednak nasza planeta ma atmosferę, która załamuje i rozprasza bieg promieni słonecznych.

W związku z tym mimo wszystko do Księżyca dociera trochę światła. Jest ono jednak przefiltrowane przez atmosferę, która skuteczniej rozprasza światło o falach krótszych (niebieskie) niż dłuższych (czerwone).

Skutki przejścia światła słonecznego przez grubą warstwę atmosfery możemy zobaczyć codziennie na przykład przy zachodzie Słońca – ma ono wtedy kolor czerwony. Takie zaćmienie nazywa się krwawym Księżycem.

Na kuli ziemskiej zaćmienie Księżyca jest widoczne wszędzie, gdzie znajduje się on ponad horyzontem. Z tego powodu z danego miejsca na Ziemi całkowite zaćmienia Księżyca można obserwować znacznie częściej, niż całkowite zaćmienia Słońca.

Oto jak wyglądało to na świecie.

