Uwaga! Wydano ostrzeżenia przed silnym mrozem dla czterech województw [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenie przed silnym mrozem dla czterech województw w południowej Polsce. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22 do -18 st.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje w południowej części województw: dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz powiatu żywieckiego w woj. śląskim.

W woj. dolnośląskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z wtorku na środę od -17 st. do -14 st. Temperatura maksymalna w środę wyniesie -7 st. do -5 st. Wiatr osiągnie tam średnią prędkość od 10 km/h do 15 km/h.

W pozostałych województwach, dla których obowiązują ostrzeżenia, temperatura minimalna w nocy będzie wynosić od -22 st. do -18 st. Temperatura maksymalna w środę wyniesie lokalnie od -14 st. do -10 st. Wiatr będzie wiał z średnią prędkością od 5 km/h do 15km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że należy się spodziewać utrudnień m.in. w ruchu drogowym.

W poniedziałek z powodu wychłodzenia zmarły dwie osoby. Od 1 listopada z tego powodu straciło życie 62 osoby – poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Pamiętajmy, że zima to trudny czas dla naszych organizmów. Dlatego nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy. W razie czego dzwońmy na numer 112” – zaapelowało RCB na Twitterze.

„Ubieraj się stosowanie do pogody, reaguj na potrzebujących pomocy, nie rozgrzewaj się alkoholem, zadbaj o zwierzęta” – przypomniało RCB.(PAP)