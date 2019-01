Pokłosie wczorajszej kompromitacji Glińskiego? Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał o dotacjach

Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska ma spotkać się w przyszłym tygodniu z ministrem kultury Piotrem Glińskim w sprawie dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Ministerstwo kultury w ostatnich latach przekazywało dla ECS 7 mln złotych, w tym roku dotację zmniejszono do około 4 mln zł.

O zaplanowanej na przyszły tydzień rozmowie z Glińskim dotyczącej dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) poinformowała w czwartek wieczorem PAP pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Przypomnijmy: w czwartek podczas rozmowy w radiu RMF wicepremier Gliński po pytaniu o finansowanie ECS rzucił słuchawką i wyszedł ze studia, zostawiając zszokowanego Roberta Mazurka samego.

W czwartkowych Faktach TVN, p.o. prezydenta Gdańska podkreśliła, że jest też po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim. Dodała, że na rozmowę z wicepremierem Glińskim jest zaproszona wraz z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

W październiku ub.r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o powrocie w 2019 r. do podstawowej kwoty dotacji podmiotowej dla ECS w wysokości 4 mln zł. Jak uzasadniano – taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu ECS. W ostatnich latach ECS otrzymywało dotację podmiotową na poziomie ponad 7 mln zł.

11 stycznia br. Rada ECS wezwała dyrektora Centrum Basila Kerskiego do podjęcia kroków prawnych, których celem ma być przywrócenie rocznej dotacji dla tej instytucji na dotychczasowym poziomie. Wcześniej – pod koniec listopada ub. roku, Rada przerwała swoje obrady, aby podjąć rozmowy z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim nt. ewentualnej zmiany decyzji MKDiN dotyczących dotacji. W rozmowach tych ze strony Rady ECS miała uczestniczyć delegacja w składzie: Bogdan Lis, Bogdan Biś i Władysław Frasyniuk.

– Niestety minister Gliński, do dnia dzisiejszego, nie odpowiedział na pismo dyrektora Basila Kerskiego, w którym zawarta była prośba o spotkanie z delegacją Rady ECS – informowała 11 stycznia rzecznik prasowy ECS, Magdalena Mistat.

W tej sytuacji Rada ECS 11 stycznia przyjęła uchwałę w której wezwała dyrektora ECS do „podjęcia odpowiednich kroków prawnych zmierzających do wyegzekwowania dotacji podmiotowej na dotychczasowym poziomie”.

– Oznacza to, że dyrektor Basil Kerski ma zlecić kancelarii prawnej przygotowanie pozwu i wystąpić na drogę sądową przeciwko ministerstwu – mówił PAP 11 stycznia Bogdan Lis.

W czwartek senatorowie PO złożyli poprawkę do budżetu na 2019 r., która utrzymuje dofinansowanie dla ECS na poziomie z ostatnich lat. Senator PO Sławomir Rybicki podkreślał, że ECS jest dorobkiem pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

– Jest to miejsce, gdzie historia „Solidarności” inspiruje odwiedzających do aktywności publicznej, ale jest też miejscem, które pokazuje i przypomina Polakom, Europie i światu, że przemiany w Europie Wschodniej zaczęły się właśnie w Polsce, jest to ważny wkład w debatę historyczną – wskazywał Rybicki.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) mówił z kolei na konferencji, że „próba zniszczenia ECS, czy próba nacisku finansowego, jest nie tylko niezgodna z polską racją stanu, ale także ze zdrowym rozsądkiem”. Zwracał też uwagę, że ECS jest instytucją wymyśloną, powołaną i wybudowaną przez zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

– Jego ostatnia droga prowadziła właśnie przez ECS, gdzie ludzie żegnali zamordowanego prezydenta – mówił Borusewicz.

Źródło: PAP