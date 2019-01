Rośnie napięcie w Wenezueli. Chiny i Rosja krytykują działania USA. Prokurator Generalny chce ścigać Juana Guaido

Chiny dołączyły do Rosji i skrytykowały Waszyngton za jednostronne nałożenie sankcji na państwowego giganta branży petrochemicznej z Wenezueli, PdVSA. Apelują o nie mieszanie się w wewnętrzne sprawy tego kraju.

Rzecznik ministra spraw zagranicznych Chin, Geng Shuang, powiedział na konferencji prasowej, że los Wenezueli może być określony tylko przez obywateli tego kraju i skrytykował USA za wczorajsze jednostronne nałożenie sankcji na koncern PdVSA. – Historia dowiodła, że próby ingerowania z zewnątrz lub nakładanie sankcji zamiast rozwiązywać problemy tylko je pogłębia – dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się dziś Siergiej Ławrow, który określił amerykańskie sankcje jako „nielegalne i cyniczne”. Zapowiedział, że Rosja zrobi wszystko aby wesprzeć prezydenta Nicolasa Maduro.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Maduro mają ochraniać rosyjscy najemnicy z tzw. Grupy Wagnera. Rosja zaprzeczyła tym informacjom. Do stolicy Wenezueli udał się także rosyjski Boeing 777. Nie wiadomo jaki ładunek przywiózł ani co, lub kto, znajdzie się na jego pokładzie gdy opuści ten kraj.

Oba kraje zainwestowały miliardy dolarów w wenezuelski przemysł naftowy i wydobycia złota, a także finansują rządy Maduro pożyczając mu pieniądze pod zastaw wenezuelskich aktywów. Wenezuela dysponuje największymi na świecie udokumentowanymi rezerwami ropy naftowej w ilości ok. 300 mld baryłek.

Zgodnie z wczorajszą decyzją USA aktywa i majątek wenezuelskiego giganta z branży petrochemicznej warte 7 mld dolarów zostały zablokowane. Amerykańscy obywatele i firmy nie mogą zawierać nowych transakcji z PdVSA. Pieniądze, które firma otrzyma w ramach trwających kontraktów trafią na specjalne konto. Wpływy z ropy naftowej stanowią 90% dochodów wenezuelskiego rządu.

Wenezuelski prokurator generalny,Tarek Saab, zwrócił się dziś do Sądu Najwyższego o otwarcie wstępnego postępowania przeciwko liderowi opozycji Juanowi Guaido oraz objęcie go zakazem opuszczania kraju i zamrożenie jego rachunków.

Spowodowało to natychmiastową reakcję ze strony Johna Boltona, Doradcy d/s bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa,który ponownie ostrzegł na Twitterze przed podejmowaniem działań przeciwko uznawanemu przez USA za prawowitego prezydenta Wenezueli Juanowi Guaido.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 stycznia 2019