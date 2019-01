Taśmy Kaczyńskiego. Internauci kpią z odpalonego przez Wyborczą kapiszona. Ale dostało się też prezesowi PiS [MEMY]

Opublikowane przez Gazetę Wyborczą nagrania „taśm Kaczyńskiego” rozgrzały media społecznościowe. Krótko po publikacji materiałów w sieci na Twitterze pojawiło się mnóstwo memów.

Przypomnijmy, że materiał GW który miał pogrążyć PiS to zapisa rozmowy z 2017 roku, w czasie której austriacki biznesmen Gerald Birgfellner domaga się od pisowskiej spółki Srebrna zapłaty za prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod budowę dwóch 190-metrowych wieżowców w centrum Warszawy. Miały być one źródłem dochodów dla partii Kaczyńskiego, a ich budowę planowano jeszcze przed wyborami w 2015 roku.

Budowa wież, które miały kosztować 1,3 mld złotych, została wstrzymana ze względu na brak zezwolenia na budowę oraz nagłośnienie sprawy przez miejskich aktywistów, co przed wyborami mogło przysporzyć PiS-owi kłopotów. W związku z tym spółka Srebrna nie zapłaciła Birgfellnerowi obiecanych 9 mln euro. Własnie odzyskaniu tych pieniędzy poświęcone było spotkanie Austriaka z Kaczyńskim. Prawdopodobnie to właśnie on wykonał nagranie, które trafiło do redakcji GW.

Birgfellner złożył też za pośrednictwem mecenasa Romana Giertycha zawiadomienie do prokuratury, że padł ofiarą „oszustwa wielkich rozmiarów”.

A oto jak rewelacje GW ocenili internauci:

#TaśmyKaczyńskiego

Wybuchają mokre kapiszony …

… a walec jedzie dalej pic.twitter.com/aFPhLr41IQ — Brat Wodza 🇵🇱 💯 (@BratWodza) 29 stycznia 2019

Wyborcy do tej pory niespecjalnie się interesowali kombinacjami biznesu zarządzanego przez Kaczyńskiego z tylnego siedzenia.Dlaczego mieliby się przejąć właśnie teraz?Wyznawcy nic nie rusza. Weźmy Kościół – kryje księży pedofilów, a ludzi i dzieci nadal pełno-Polska state of mind pic.twitter.com/zEPAOEgwFr — Marcin Krawczyk (@Mar_Kraw) 29 stycznia 2019

Panowie @czuchnowski i @JaroslawKurski ojczyzna jest z Was dumna :) Tak trzymać :) pic.twitter.com/Ygno1EI6r4 — Rafał Ot-Frąckiewicz (@rafalhubert) 29 stycznia 2019

gazeta kapiszonowa pic.twitter.com/g41E7Xbtoz — Brat Wodza 🇵🇱 💯 (@BratWodza) 29 stycznia 2019

I tu się z Tobą Tomuś, w tych okolicznościach, muszę zgodzić pic.twitter.com/kXqaRCRM04 — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 29 stycznia 2019

PREZES CZYTA DZISIEJSZE WYDANIE WYBORCZEJ. KAPISZON ROKU. A znajomy wykupił prenumeratę co za LESZCZ 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wcu08hvrYL — Wojciech➕ 🇵🇱 🇵🇱💯 (@wojciechofm) 29 stycznia 2019

No nie wiem, ale dla mnie to jest kwintesencja za co lubię prezesa. #JaCięNieMogę <3 pic.twitter.com/E89SNsMCf4 — Parampampam (@pietruszkanatki) 29 stycznia 2019