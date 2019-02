To mordownia! W tym zakładzie karnym zamkną Misiewicza. „To nie Marriott, to horror” [GALERIA ZDJĘĆ]

Bartłomiej M. były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej trafił do Zakładu Karnego w Tarnowie. Spędzi tam najbliższe 3 miesiące. W tym samym miejscu przebywali m.in. Artur Szpilka i Tomasz Garguła.

„Jeśli ktoś myśli, że będzie tam miał jak w najlepszym hotelu to grubo się my. To horror” – wspomina pobyt w Tarnowie Tomasz Garguła.

Zakład Karny do którego trafił „Misiek” jest często nazywany „więzieniem dla więźniów”. „Wygody” jakie można tam spotkać policzymy na palcach jednej ręki.

Pewnym jest, że Bartłomiej M. nie trafił do celi najgorszej jakościowo, jednak jak zapewnia Garguła w rozmowie z WP.pl, na pewno jest tam bardzo daleko od luksusu, który znał będąc rzecznikiem MON.

„Tam jest ogromny rygor. Nie ma znaczenia czy jesteś kimś ważnym, czy zwykłym gościem. Dla każdego są cztery ściany, łóżko i kawałek podłogi. O luksusach nie ma co marzyć” – podkreśla Tomasz Garguła.

Faktycznie, patrząc na zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć, jakość tego miejsca jest bardzo daleka nawet od hostelu.

1 z 7

Źródło: WP.pl / NCzas.com