Stracimy trenera reprezentacji Polski w skokach? Horngacher: „Praca dla niemieckiej federacji byłaby zaszczytem”

„Praca dla niemieckiej federacji narciarskiej byłaby dużym zaszczytem” – przyznał w rozmowie z telewizją ARD Stefan Horngacher, austriacki trener reprezentacji Polski w skokach.

Czy to oznacza, że możemy stracić trenera reprezentacji. Stefan Horngacher ma kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim do końca trwającego sezonu?

Należy się jednak liczyć z tym, że Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła będą w przyszłym sezonie mieli innego trenera.

Niemiecka agencja prasowa DPA skomentowała tę wypowiedź, że Horngacher „zasygnalizował zainteresowanie powrotem do Niemiec”.

„Ja jestem od dawna w kontakcie z niemiecką federacją i zawsze chciałem wrócić do Niemiec, do niemieckiego związku, ponieważ dobrze się tu czułem i czuję. Ale ochota to jeszcze nie wszystko. Na razie pracuję w Polsce i bardzo sobie to cenię – powiedział dyplomatycznie trener.

„Praca dla tak wielkiej federacji narciarskiej byłaby oczywiście wielkim zaszczytem, ale trzeba jeszcze trochę poczekać i zobaczyć, co się wydarzy – powiedział Horngacher, ostatecznie nie przesądzając sprawy.

Horngacher w przeszłości szkolił niemieckich juniorów, odpowiadał za kadrę B, był też trenerem Martina Schmitta.

Niemcy bardzo by chcieli, że trener naszej kadry został trenerem ich kadry, po Wernerze Schusterze, który już zapowiedział, iż po zakończenie obecnego sezonu przestanie prowadzić kadrę niemieckich skoczków.

