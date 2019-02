Ukraina dołączy do NATO? Poroszenko jest o tym przekonany. „Decyzja w ciągu pięciu lat”

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wyraził w niedzielę przekonanie, że w ciągu pięciu najbliższych lat jego kraj otrzyma decyzję w sprawie przyznania mu członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

„Powinniśmy odpowiadać kryteriom członkostwa w Unii Europejskiej… i odpowiadać kryteriom dotyczącym członkostwa w NATO. Jestem przekonany, że do tego czasu już będziemy mieć plan działań dotyczących członkostwa w NATO, będziemy mieć decyzję w sprawie przyznania członkostwa Ukrainie” – powiedział prezydent w wywiadzie dla telewizji Ukraina w niedzielę, odpowiadając na pytanie, jak widzi swój kraj w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wskazał, że Ukraina powinna wdrażać reformy i spełnić kryteria wymagane przez UE i NATO. „Te zadania są całkowicie realne” – dodał.

Poroszenko podkreślił, że członkostwo w UE w znaczący sposób podwyższy poziom życia ludzi i poziom demokracji.

„Członkostwo w NATO to bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach, to polityczno-dyplomatyczny sposób odbudowy suwerenności i terytorialnej integralności naszego państwa, a dla zwykłego obywatela to m.in. też bezpieczeństwo na ulicach” – powiedział prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

We wtorek, kiedy Poroszenko oficjalnie ogłosił swój start w zaplanowanych na 31 marca wyborach prezydenckich, wskazał, że zdecydował się ubiegać o reelekcję, aby zapewnić m.in. niezmienność kursu na rzecz europejskiej i euroatlantyckiej integracji. Zapowiedział także, że za pięć lat Ukraina złoży wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.

„W 2024 roku złożymy wniosek o członkostwo w UE. Otrzymamy Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO i rozpoczniemy jego realizację. Tylko obecność w UE i NATO może zagwarantować nasze bezpieczeństwo w obliczu rosyjskiej agresji” – podkreślił Poroszenko. (PAP)