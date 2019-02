Co ze startem Grzegorza Brauna w Gdańsku? Krajowe Biuro Wyborcze nic nie wie, a komisja miejska nie odbiera telefonów. Najnowsze informacje

Mimo złożenia podpisów poparcia wymaganych do startu w wyborach, wciąż brakuje informacji na temat formalnej akceptacji dla kandydatów. Jak ustaliliśmy, PKW wciąż nie ma informacji od komisji miejskiej, która sprawdza zgodność z wymogami formalnymi złożonych podpisów. Grzegorz Braun podkreślił w rozmowie z naszym portalem, że komisja uznała fakt złożenia podpisów, choć jest pewne „ale”.

Grzegorz Braun potwierdził, że komisja miejska po doliczeniu się ponad 3 tys. kart nie kontynuowała liczenia.

– Komisja zakomunikowała nam, że ten warunek złożenia podpisów został uznany – powiedział portalowi nczas.com Grzegorz Braun. Zastrzegł jednak, że formalnie start nie jest jeszcze pewny.

– Formalnie czekamy na dokument, który wyda nam komisja wyborcza. Natomiast wczoraj ten fakt, podany przez prawo żeśmy spełnili i został uznany – zaznaczył Braun.

Zapytany o to, czy nie ma robionych żadnych problemów, powiedział, że „zobaczymy”.

– To jest taki świat, że zawsze jakiś sędzia może dokonać jakichś wynalazków. W związku z tym lepiej pytać o to nie mnie, ale komisarzy wyborczych, sędziów Sądu Najwyższego i Państwową Komisję Wyborczą, co oni wymyślą – podkreślił kandydat na prezydenta Gdańska.

Z kolei w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku poinformowano nas, że nie otrzymano jeszcze żadnych informacji z komisji wyborczej w Gdańsku. – Komisarz i biuro komisarza jeszcze żadnej dokumentacji z miejskiej komisji jeszcze nie otrzymała – poinformowano.

Z kolei miejska komisja w Gdańsku nie odbiera od nas telefonu. Czy rzeczywiście tyle czasu powinno zajmować sprawdzanie podpisów poparcia? Czy dzieje się coś, o czym nie wiemy?

Źródło: nczas.com