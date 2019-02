Pilne! Kolejny wypadek kolumny rządowej. Rannych zostało dwoje dzieci

Kolejny wypadek kolumny rządowej! Jak oni dobierają kierowców? Auto wchodzące w skład kolumny rządowej zderzyło się z osobówką po południu na Trakcie Brzeskim w Warszawie. Dwoje dzieci pojechało do szpitala.

Do kolizji doszło w miejscowości Zakręt. Zderzyła się toyota oraz BMW należące do Służby Ochrony Państwa, które jechało od strony Lublina. W kolumnie nie było wtedy żadnych osób chronionych. Dwoje dzieci znajdujących się w aucie osobowym przewieziono do szpitala – poinformowała Anna Kędzierzawska ze stołecznej policji.

Jak powiedział rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa Bogusław Piórkowski, kolumna rządowa była „uprzywilejowana” i wyposażona w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.