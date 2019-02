Najnowsze informacje w sprawie zaginięcia Grażyny Kuliszewskiej. W tle muzułmański kochanek z Londynu i groźby męża

Sprawa zaginięcia Grażyny Kuliszewskiej staje się coraz bardziej zagadkowa. Kobieta z którą kontakt urwał się ponad miesiąc temu miała lecieć do Londynu, ale nie dotarła na krakowskie lotnisko. Portal Onet i Fakt24 publikuje nowe informacje w sprawie.

Tajemniczym zaginięciem Grażyny Kuliszewskiej zainteresowali się dziennikarze śledczy z Onetu i Fakt24, którym udało się dotrzeć do nieznanych wcześniej materiałów. Rzucają one nieco inne światło na sprawę.

Według ustaleń dziennikarzy kobieta przebywająca obecnie w Londynie miała wrócić do domu na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W Polsce spotkała się z mężem Czesławem, z którą mieli udać się do notariusza.

Chodziło o przepisanie prawa do nieruchomości Grażyny na Czesława, który miał w zamian przekazać kobiecie 15 tysięcy funtów. Według jego relacji kobieta od dłuższego czasu domagała się pieniędzy, nie zdradzając jednak na co ich potrzebuje.

Według relacji Czesława kobieta spędziła noc z 3 na 4 stycznia w domu, a zaginęła dopiero po wyjściu rano. W sprawie pojawia się też podstać muzułmanina z Londynu o imieniu Sardar, który zaoferował 100 tysięcy złotych za informacje na temat zaginionej.

– Drodzy ludzie z Polski: jestem w stanie zapłacić 100 000 zł nagrody temu, kto przekaże prawdziwą informację, o tym gdzie jest Grażyna. Jeśli coś wiesz, proszę pomóż! – zaapelował na Facebooku Sardar.

Początkowo uważano, że Sardar jest przyjacielem kobiety, jednak po ustaleniach dziennikarzy okazało się, że Grażyna i Sardar od dwóch lat mieli romans. Mężczyzna miał zeznać, że Grażyna obiecywała mu, iż opuści męża i zostaną oficjalnie parą.

Policja dysponuje jeszcze jednym dowodem – to nagranie, na którym mąż Czesław ma grozić kobiecie. To on zdaniem Sardara stoi za zaginięciem kobiety, ale ciężko spodziewać się innych oskarżeń ze strony kochanka. Męża kobiety poddano badaniem wariografem, nie przedstawiono jednak póki co jego wyników.