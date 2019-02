Zaginięcie Grażyny Kuliszewskiej. Młoda Polka miała lecieć do Londynu, ale nagle zniknęła. Policja ma trzy hipotezy

Ciągle nie udało się odnaleźć Grażyny Kuliszewskiej, która zaginęła na początku stycznia. Kobieta miała lecieć do Londynu, jednak nie pojawiła się na lotnisku w Krakowie. – Nie odbiera telefonu i nie odpowiada na smsy – pisał na Facebooku brat 34-latki.

Grażyna Kuliszewska zaginęła w piątek 4 stycznia, od poprzedzającego ten dzień czwartku rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu. Kobieta miała udać się na lotnisko do Krakowa, skąd planowała lot do Londynu. Jak wiadomo nie dotarła na lotnisko, a kontakt z nią się urwał.

Ostatnią osobą, która miała kontakt z 34-latką jest jej siostra, która rozmawiała z nią przez telefon w czwartek wieczorem. – Siostra mówiła mi, że jest zmęczona, że wraca do domu, uśpi syna i sama też chce odpocząć. Miała przyjść spać do swojego rodzinnego domu, do ojca – zdradziła w rozmowie z bochniazbliska.pl.

Kobieta mogła zaginąć więc już w czwartek późnym wieczorem, bardziej prawdopodobne jest jednak, że stało się to w piątek rano już po wyjściu z domu. – W piątek prawdopodobnie rano z domu w Borzęcinie wyszła moja siostra Grażyna Kuliszewska miała lecieć do Londynu. Do dzisiaj nie dała znaku życia – pisał miesiąc temu na Facebooku Marcin Nicpoń, brat zaginionej.

Policja bierze obecnie pod uwagę trzy hipotezy, pierwsza z nich zakłada, że kobieta sama postanowiła zniknąć, nie mówiąc nic nikomu. Wg drugiej w drodze na lotnisko uległa nieszczęśliwemu wypadkowi – po tym ciągle nie ma jednak żadnego śladu, wg trzeciej padła ofiarą przestępstwa.

– Pierwsza to, że kobieta dobrowolnie zerwała kontakt z rodziną, druga: że uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i trzecia, że padła ofiara przestępstwa – powiedziała st. asp. Ewelina Buda, rzeczniczka prasowa KPP w Brzesku.

