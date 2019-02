Amerykański senator znalazł sposób na budowę muru z Meksykiem. „Niech zapłaci za niego narkotykowy baron”

Senator Ted Cruz ma pomysł, jak sfinansować budowę muru na granicy z Meksykiem. Ma za to zapłacić narkotykowy baron Joaquin “El Chapo” Guzman, właśnie uznany za winnego kilku ciężkich przestępstw przez ławę przysięgłych nowojorskiego sądu.

Federalni prokuratorzy planują skonfiskować majątek okrutnego szefa kartelu Sinaloa, który szacują na 14 mld USD. Na jego majątek mają się składać zyski z handlu narkotykami i inne aktywa.

Let’s pass the EL CHAPO Act and make El Chapo pay to secure our border: https://t.co/xBCc6dVaR2

— Ted Cruz (@tedcruz) 12 lutego 2019