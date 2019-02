Pikietujący pod żydowską ambasadą: „Żadnych wojen za Izrael”. Poseł Winnicki złożył notę protestacyjną [WIDEO+FOTO]

Na pikiecie pod ambasadą Izraela w Warszawie zgromadziło się ponad 100 osób. Skandowano hasła i wygłaszano przemówienia. Na koniec zaś poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego wręczył notę protestacyjną.

Robert Bąkiewicz, szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości powiedział, że szczyt bliskowschodni organizowany przez USA i Izrael w Polsce „miał być konferencją pokojową, która miała podnieść rangę Polski”. – Dzieje sie dokładnie odwrotnie. Musimy spotykać się w tym miejscu protestując przeciwko słowom premiera Netanjahu wypowiedzianego wczoraj w eksterytorialnej przestrzeni Muzeum Polin – powiedział Bąkiewicz.

Przypomniał również, że „jest to już pewna recydywa” premiera Izraela. Przypomniał awanturę o IPN sprzed roku.

– Strona izraelska swoją narrację buduje ciągle w sposób antypolski, zakłamując historię i obrażając Polaków oraz naszych przodków – podkreślił Bąkiewicz.

Z kolei poseł Winnicki przypomniał, w jakich państwach Amerykanie dokonywali tzw. interwencji, czyli najazdów zbrojnych na suwerenne kraje Bliskiego Wschodu. Jak podkreślił, po najechaniu Iraku „mogło tam powstać Państwo Islamskie”.

– Teraz na celowniku znalazł się Iran – podkreślił poseł Winnicki.

– Ta konferencja była wbrew polskim interesom. Nie dała Polsce prestiżu. Jeśli ten proces zakończy się nową wojną na Bliskim Wschodzie to będzie ona portretowana właśnie tą konferencję – zauważył lider Ruchu Narodowego.

W trakcie pikiety około stu osób, które były obecne na miejscu, były nagrywane przez policję. Jak zauważył wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, „poza mediami jest z nami pani funkcjonariuszka podległa ministrowi @jbrudzinski rejestrująca wszystko co mówimy”. – Czy jesteśmy podejrzani o jakieś przestępstwo lub zamiar jego popełnienia? – pytał w trakcie manifestacji.

Krzysztof Bosak po pikiecie zwrócił uwagę, że na pikiecie „nie doszło do żadnych kontrowersji”. – Skandowano „Żadnych wojen za Izrael”, „Przestańcie kłamać”, „Nie dla roszczeń majątkowych”. W imieniu organizatorów przemawiali @RobertWinnicki, @kalinowski__ i @MateuszMarzoch – napisał.

– Pierwszy raz od zawiązania naszej koalicji widać większe zainteresowanie mediów tym co mamy do powiedzenia. Od kwadransa nasi liderzy nie przestają udzielać wywiadów. To wynika także z wkurzenia samych dziennikarzy na to co się dzieje – podkreślił Bosak.

– @RobertWinnicki w imieniu #KoalicjaPropolska wystosował notę protestacyjną do ambasador Izraela @Annaazari. Stop antypolonizmowi! – poinformowała partia Wolność/KORWiN na Twitterze udostępniając również zdjęcie treści noty.

Poza mediami jest z nami pani funkcjonariuszka podległa ministrowi @jbrudzinski rejestrująca wszystko co mówimy. Czy jesteśmy podejrzani o jakieś przestępstwo lub zamiar jego popełnienia?#StopWojnie #StopAntypolonizmowi pic.twitter.com/ndtUzcdkdp — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) February 15, 2019

Pierwszy raz od zawiązania naszej koalicji widać większe zainteresowanie mediów tym co mamy do powiedzenia. Od kwadransa nasi liderzy nie przestają udzielać wywiadów. To wynika także z wkurzenia samych dziennikarzy na to co się dzieje #StopAntypolonizmowi https://t.co/mzy3IrlVhs — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) February 15, 2019

Źródła: youtube.com/twitter.com/nczas.com