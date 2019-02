Zróbmy Polexit, to baby będą się w telewizji rozbierać. Dziennikarka Sky w programie na żywo obnaża się protestując przeciwko Brexitowi [WIDEO]

Dziennikarka Rachel Johnson pozazdrościła sławy pewnej profesor z Cambridge, która ciągle obnaża się protestując przeciwko Brexitowi. Sama więc postanowiła zaprezentować w telewizji co tam ma.

Wykładowca ekonomii z Cambridge Victoria Bateman znana jest z tego, że obnaża się publicznie także w czasie konferencji, w których bierze udział. Każda okazja dla ekshibicjonistki jest dobra, by pokazać co tam ma. Teraz okazji dostarcza jej Brexit. Kobieta występuje na golasa protestując przeciwko opuszczeniu Unii. Na ciele ma najczęściej coś tam namazane. Zaproszono ja nawet do udziału w programie telewizji Sky. Oczywiście przyszłą na golasa i coś tam opowiadała o Brexicie.

Teraz sławy pozazdrościła jej dziennikarka telewizji Sky niejaka Rachel Johnson, która też w trakcie programu „The Pledge” na żywo postanowiła zaprezentować swe wdzięki. Oczywiście także z powodu Brexitu, który jak twierdzi ma uczynić Wielką Brytanię „nagą”.

Jak powiedziała to jej hołd oddany dewiantce Victorii Bateman i przy gościach programu zdjęła koszulę prezentując swe obfite i wylewne kształty.

Modę na publiczne obnażania się zapoczątkowały panie z Femenu, które na golasa wciąż przeciwko czemuś protestują. Trend dotarł do Wielkiej Brytanii. 29 marca – data Brexitu zbliża się szybko, więc można spodziewać się kolejnych występów różnych ekshibicjonistek.