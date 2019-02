Tajna policja Maduro morduje przeciwników socjalistycznego reżimu. FAES miało zamordować już 40 opozycjonistów

Według wenezuelskiej opozycji powołana przez Maduro tajna policja morduje przeciwników reżimu. W ubiegłym roku miało zostać zabitych ponad 200 osób.

Wenezuelska opozycja twierdzi, że założona w 2017 roku specjalna jednostka antyterrorystyczna FAES, która ma podejmować akcje na wypadek zamachów i porwań w rzeczywistości zajmuje się m.in. mordowaniem przeciwników politycznych. Jej funkcjonariusze mają odpowiadać za śmierć co najmniej 200 osób w tym kilkudziesięciu przeciwników reżimu.

Według organizacji PROVEA oprócz zabijania przeciwników socjalistycznej dyktatury 1300 policjantów z FAES zajmuje się tez likwidacją drobnych przestępców z najuboższych dzielnic wenezuelskich miast. Jednostka ma być odpowiedzialna za zabicie kilkuset takich kryminalistów.

– Elitarna jednostka o wojskowym drylu została powołana, by ratować życie ludzi, a rzeczywistości zabija – mówi w rozmowie z amerykańską stacją Fox News Marvino Alvarado z PROVEA. – Za każdym razem gdy wchodzą do akcji kończy się to tragicznie. Każdego tygodnia zabijają średnio 4 osoby.

Zamaskowani funkcjonariusze robią naloty na najbiedniejsze dzielnice i w ten sposób likwidują miejscowych przestępców. Według opozycji w trakcie demonstracji przeciwników wenezuelskiej dyktatury FESA zabiła około 40 opozycjonistów. Od czasu kiedy na początku roku wybuchły protesty związane z wyborami zginąć miało kilkanaście osób.

Administracja Trumpa objęła sankcjami kilka osób z najbliższego otoczenia Maduro. Wśród nich jest m.in szef tajnej policji Rafael Enrique Bastardo Mendoza, który w imieniu swych podwładnych deklaruje bezwzględną lojalność wobec reżimu.

– W tych niezwykle trudnych czasach musimy pokazać, którzy z nas są lojalni, a którzy nie – powiedział Bastardo w wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. – My prowadzimy walkę przeciwko przestępcom, którzy niszczą nasze społeczeństwo. Jeśli obawiasz się FAES, to jesteś kryminalistą.

Diosdado Cabello najbliższy współpracownik Maduro zaprzecza oskarżeniom o zabójstwa i twierdzi, że to wszystko propagandowy wymysł opozycjonistów.