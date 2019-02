Przełomowy sondaż! #KoalicjaProPolska wchodzi do Parlamentu Europejskiego. PiS i KE po tyle samo mandatów

Z sondażu IPSOS wynika, że po przeliczeniu na mandaty PiS oraz Koalicja Europejska miałyby po tyle samo europosłów w Parlamencie Europejskim. Uwzględniono też w końcu koalicję propolską, która zdobywa ponad 6 proc.

W najnowszym sondażu IPSOS dla oko.press PiS wciąż jest na prowadzeniu, lecz w granicach błędu statystycznego. Partia rządząca odnotowała poparcie na poziomie 33,9 proc., zaś Koalicja Europejska 33,2 proc. Na trzecim miejscu oczywiście pompowana przez media mętnego nurtu Wiosna Roberta Biedronia, na którą oddanie głosu deklaruje 12 proc. ankietowanych.

Za podium ale powyżej progu znalazło się ugrupowanie Kukiz’15 z wynikiem 7,9 proc. oraz koalicja propolska z wynikiem 6,1 proc.

Przekładając wyniki na mandaty, PiS i KE miałyby po 19 europosłów, Wiosna 7, Kukiz’15 4, zaś koalicja propolska 3.

– Gdyby wyniki sondażu przełożyć na wybory do Sejmu, to KE i Wiosna mogłyby utworzyć koalicję większościową. Zdobyłyby 232 mandatów, co oznaczałoby sporą przewagę – 48 mandatów – nad PiS – informuje oko.press.

W sondażu przebadany został także wariant, w którym wszystkie ugrupowania startują osobno. Wtedy PiS zdobędzie 35 proc., PO – 24,0 proc., Wiosna – 11,9 proc., Kukiz’15 – 7,4 proc., KORWiN wraz z RN – 5,94 proc.

Źródło: interia.pl