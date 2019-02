Takie rzeczy tylko na Lubelszczyźnie! „Miał trzy promile i jechał bez prawa jazdy samochodem własnej konstrukcji”

Policjanci z łęczyckiej drogówki zatrzymali 42-latka z gminy Cyców. W okolicach Kaniwola mężczyzna kierował pojazdem, który sam skonstruował. W organizmie miał prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany nie posiada prawa jazdy, ponieważ stracił je za kierowanie pod wpływem.

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu. Policjanci z łęczyckiej drogówki zauważyli, że publiczną drogą jedzie nietypowy pojazd czterokołowy. Od razu zatrzymali kierowcę do kontroli. Pojazd nie posiadał tablic rejestracyjnych ani wymaganego ubezpieczenia OC.

Po badaniu alkomatem okazało się, że 42-latek ma prawie 3 promile alkoholu. Jak ustalili policjanci, mężczyzna już wcześniej miał zatrzymane prawo jazdy za kierowanie autem na podwójnym gazie.

Policjanci nie omieszkali poinformować Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o niezawartej polisie OC. 42-latek za swój wyczyn odpowie przed sądem.

Źródło: lubelska.policja.gov.pl