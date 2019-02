Liroy-Marzec ostro wali w Ministerstwo Zdrowia. „Pacjenci mają prawo poczuć się oszukani” [VIDEO]

Poseł Piotr Liroy-Marzec posumował co do tej pory zrobiono ws. legalizacji marihuany w Polsce. – Potrzebujemy silnych rozwiązań, które powinny zostać wdrożone. Wiele zagrożeń o których mówiliśmy się ziściło – powiedział.

Otwierając posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. marihuany medycznej poseł Piotr Liroy-Marzec podkreślił, że uchwalony projekt w toku pracy legislacyjnych został mocno zmodyfikowany, co wpłynęło m.in. na możliwości stosowania konopi indyjskich w praktyce klinicznej.

– Potrzebujemy silnych rozwiązań, które powinny zostać wdrożone. Wiele zagrożeń o których mówiliśmy się ziściło. Niestety dotychczas nie udało się osiągnąć takiego stanu, żeby pacjenci mogli iść do dowolnej apteki zrealizować receptę na ten lek – stwierdził.

Dodał również, że stanu tego nie da się szybko naprawić, a wszystkie wyzwania związane z medyczną marihuaną powinny przy rozstrzyganiu otrzymać należyte wsparcie ze strony instytucji.

– W ciągu ostatnich lat zmieniło się postrzeganie leczniczej marihuany w kontekście narkotyku czy też leku. Dzisiejszy zespół miął posumować ten rok od wejścia regulacji na temat leczniczej marihuany – stwierdził.

Poseł odniósł się również do wypowiedzi ministra zdrowia na temat marihuany, że ta jest szkodliwa.

– Jeżeli Ministerstwo Zdrowia, instytucja, która powinna warzyć słowa, reprezentować środowiska pacjentów, wypowiada takie rzeczy no to pacjenci mają prawo poczuć się oszukani, zepchnięci na margines. To nie jest garstka pacjentów tylko koło miliona pacjentów! – powiedział.

– Ministerstwo Zdrowia marginalizuje medyczną marihuanę bo takie są głosy i wszyscy takie wyciągają wnioski. Dlatego po tym jak ministerstwo zapowiedziało, że medyczna marihuana jest dla niej ważną sprawą, zainicjowałem swego rodzaju rozmowę na temat powołania małego zespołu pewnej grupy naukowców, którzy są ekspertami w temacie leczniczej marihuany – dodał.

Źródło: YouTube