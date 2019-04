Joanna Pajkowska jako pierwsza Polka opłynęła świat bez zawijania do portu [VIDEO]

Joanna Pajkowska ukończyła samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Podróż trasą wokół 3 Przylądków zajęła jej 2016 dni. To pierwsza Polka, która ma na koncie taki wyczyn.

Joanna Pajkowska wyruszyła 23 września 2018 roku z Plymouth Mayflower Marina, a dziś po 216 dniach samotnej żeglugi zakończyła rejs w tym samym porcie mijając po drodze Przylądek Dobrej Nadziei w Afryce, Cape Leeuwin w Australii, oraz Horn w Ameryce Południowej.

61 letnia Pajkowska jest kapitanem jachtowym i ma na koncie ponad 200.000 przepłyniętych mil morskich.

Polska żeglarka żeglowała na jachcie 40-stopowym (12,18 m) jachcie „Fanfan”. Aluminiowa jednostka została zbudowana na transatlantyckie regaty żeglarzy samotników OSTAR jeszcze w latach osiemdziesiątych.

Była to druga próba samotnego opłynięcia świata dookoła jaką podjęła Pajkowska. W 2009 roku Polka zmuszona została do schronienia się przed silnym sztormem w porcie przez co, mimo iż opłynęła świat, nie był to rejs non stop.

Pajkowska jest 4 Polakiem, który samotnie opłynął świat bez zawijania do portów. Jako pierwszy dokonał tego Henryk Jaskuła na jachcie „Dar Przemyśla” w roku 1980. Sztuka ta udała się jeszcze Tomasz Lewandowskiemu na jachcie „Luka” w roku 2007 i Szymonowi Kuczyńskiemu na jachcie „Atlantic Puffin”, który opłynął świat samotnie w 2016 i potem ponownie w 2018 roku.

Kuczyński przeszedł dodatkowo do historii ze względu na fakt, iż jego jacht był najmniejszy ze wszystkich, które opłynęły świat. Jego długość wynosi zaledwie 6,36 m.