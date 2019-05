W dwa tygodnie ubogacił 11 Szwedek. Sąd odrzucił wniosek o deportację imigranta zboczeńca i skazał go na prace społeczne

Szwedzki sąd karał pracami społecznymi imigranta, który dokonał 11 seksualnych ataków na kobiety. Nie zgodził się także na jego deportację.

W ciągu zaledwie dwóch tygodni imigrant Said Rendi dokonał w szwedzkiej Uppsali 11 ataków o podłożu seksualnym na kobiety. Dwa z nich prokuratura kwalifikowała nawet jako próby gwałtu. Napadał na nie od tyłu mając twarz zasłonięta maską chirurgiczną.

Jak informuje „Nyheter Idag” imigrant miał do dyspozycji samochód należący do miasta. Poruszał się nim by doglądać autystycznego chłopca. Policja po informacjach sprawdziła w GPS zapis tras, po których poruszał się imigrant. Okazało się, że było on na miejscu każdego z 11 ataków.

Sąd nie sklasyfikował czynów imigranta jako ataki seksualne i skazał go jedynie na 60 godzin prac społecznych. Rendi ma również zapłacić grzywnę na rzecz ofiar. Sąd odrzucił również wniosek o jego deportację.

Według prokuratora Pontusa Melandera sąd nieprawidłowo sklasyfikował czyny imigranta, więc prokuratura odwoła się od wyroku.

Według raportu szwedzkiej państwowej telewizji SVT imigranci, bądź mężczyxni pochodzący z imigranckich rodzin odpowiadają aż za 85% przypadków gwałtów w Szwecji. W tym roku rząd zadeklarował, że po raz pierwszy od 2005 roku przeprowadzi badania mające pokazać jakie są związki pomiędzy imigracja a wzrostem przestępczości. Wyniki badań mają być znane dopiero w 2021 roku.

W ostatnich 3 latach Szwecja zanotowała prawdziwą eksplozję przestępczości na tle seksualnym i tej najbardziej brutalnej.