Imigranci idą na Europę. Tak źle jeszcze nie było. Rekordowa liczba przybyszów dotarła do Hiszpanii

Rekordowa liczba nielegalnych migrantów – 6623 – dotarła do Hiszpanii drogą morską od stycznia do końca kwietnia br. – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez hiszpański resort spraw wewnętrznych. Najwięcej było ich w styczniu – 4104.

W tym samym okresie 2018 r. było to 4378 osób, co oznacza, że liczba migrantów, którzy dotarli do Hiszpanii drogą morską, zwiększyła się o 51 proc.

Od piątku służby ratownictwa morskiego Hiszpanii podjęły u brzegów tego kraju blisko 640 migrantów znajdujących się w łodziach, które wypłynęły z Afryki Północnej.

Według MSW Hiszpanii oraz danych organizacji międzynarodowych w 2018 r. kraj ten stał się głównym celem napływu nielegalnych migrantów na terytorium UE. Wcześniej kierowali się oni przede wszystkim do Włoch.

Ze statystyk resortu wynika, że w 2018 r. do Hiszpanii dotarła nielegalnie rekordowa liczba 64,3 tys. osób, z czego 57,5 tys. przybyło drogą morską. Część organizacji pozarządowych twierdzi, że dane te są zaniżone.

Wśród państw, z których do Hiszpanii przybywa nielegalnie najwięcej migrantów, jest Algieria oraz Maroko. Ich obywatele zazwyczaj kierują się drogą morską na Baleary i do Andaluzji. (PAP)