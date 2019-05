Kilkadziesiąt milionów euro dla Gwardii Szwajcarskiej. Armia strzegąca papieża będzie rosła w siłę

6 maja strzegąca papieży Gwardia Szwajcarska miała swoje święto. Była nawet promocja 6 nowych halabardników. Przy tej okazji przypomniano o zbiórce funduszy na nowe koszary dla tej formacji. Projekt jest gotowy, ale potrzeba 50 milionów euro.

Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis to łacińska nazwa tej formacji liczącej dzisiaj 110 żołnierzy. Gwardia formalnie istnieje od 1506 roku. W swoje działalności miała przerwę od 1798 do 1801 i od 1808 do 1814 w czasie wojen napoleońskich.

Les nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale sont en train de prêter au #Vatican. La plus petite armée du monde avait ouvert ses porte à @letemps l’an dernier #gsp #suisse pic.twitter.com/NDcrirlcPS — Antonino Galofaro (@ToniGalofaro) May 6, 2019

Wybór Szwajcarów nie jest przypadkowy. Zanim kraj ten zaczął dostarczać serów i przechowywać pieniądze całego świata, znany był przede wszystkim z eksportu najlepszych żołnierzy – najemników tamtych czasów.

Obecnie papieskie wojsko liczy 110 żołnierzy (4 oficerów, 1 kapelan, 23 podoficerów, 80 halabardników w stopniu sierżanta i dwóch doboszów). Jej komendant w randze pułkownika jest Domownikiem Papieskim i posiada tytuł Szlachcica Jego Świątobliwości. Ta mała armia ma się rozrosnąć do 135 żołnierzy, a to tylko jeden z powodów budowy nowych koszar.

Vingt-trois gardes suisses pontificaux prêtent serment ce lundi 6 mai. Quatre d'entre eux promettront en langue française « respect, fidélité et obéissance » au Pape et à leurs supérieurs.https://t.co/cEqSW7UxeF — Aleteia (@AleteiaFR) May 6, 2019

Koszary znajdują się wewnątrz Watykanu, a żołnierze są obywatelami Państwa Kościelnego. Muszą być Szwajcarami i katolikami. Przez pewien czas służbę w tej formacji pełnił syn Polki i Szwajcara Dominik Landert. Za czasów Jana Pawła II kuchnię żołnierską prowadziły polskie siostry Albertynki.

Tymczasem Gwardia czeka na nowe koszary. Ich projekt opracowali architekci szwajcarscy. Szwajcaria zbiera też pieniądze na ich realizację. Na czele komitetu stoi emerytowany bankier, b. prezes Narodowego Banku Szwajcarii Jean-Pierre Roth. Helweci uważają istnienie Gwardii Szwajcarskiej za doskonałą promocję swojego kraju.

Pendant une semaine nous avons pu suivre la relève de la garde suisse pontificale, assermentée ce 6 mai. #insidevatican #gardesuisse pic.twitter.com/Dv9ZYOwYLb — Erwan Le Bec (@ErwanLeBec) May 3, 2019

Nowe koszary mają zwiększyć komfort życia gwardzistów (zwłaszcza par małżeńskich) i poprawić bezpieczeństwo. Stare koszary są już przestarzałą konstrukcją, z fatalną izolacją i coraz droższe w utrzymaniu. Gwardia także się profesjonalizuje. Jednak przeciętne wynagrodzenia nowego żołnierza to 1,2 tys. euro na miesiąc.