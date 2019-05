W czeluściach postępowej Europy. Muzułmanka oburzona smakiem wegetariańskiego sosu, bo smakował jak bekon

„Daily Star” opisuje historię muzułmanki z angielskiego Debry, która oburzyła się, że kupiony w sklepie „Aldi” wegetariański sos do lazani ma smak bekonu. Jako, że bekon pochodzi ze zwierzęcia „nieczystego” urządziła niezłą awanturę.

Co prawda, niektórzy zastanawiali się jak muzułmanka mogła rozpoznać smak mięsa wieprzowego, którego teoretycznie nie powinna znać, ale odpowiedź wydaje się prosta. Rianna Ward jest od 7 lat konwertytką na islam.

Trochę tłumaczy to też jej neoficki gniew. Urządziła w sklepie awanturę i złożyła skargę na sieć Aldi domagając się nawet odszkodowania. Dowód w postaci resztki sosu nadal przechowuje w lodówce.

Sos o smaku bekonu w końcu wysłano do przebadania w laboratorium. Swoją drogą, jeśli nie w nim bekonu, a smakuje jak bekon, to jest to dla muzułmanów jakaś szansa rozszerzenia gamy znanych im smaków.

Sklep tłumaczy, że sos był jednak wegetariański, a produkt doprawiono tylko „wędzoną solą”, która nadała mu charakterystyczny smak.