Czy UFO istnieje? Św. o. Pio nie miał wątpliwości

Co i raz na temat życia pozaziemskiego wypowiadają się mniej lub bardziej wiarygodni eksperci. Całe rzesze ludzi są zafascynowane tematem i pojawiają się coraz to kolejne teorie na ten temat. Okazuje się, że znany kapucyn i święty Kościoła katolickiego o. Pio również wypowiedział się na temat UFO i to bardzo stanowczo.

Od co najmniej setek lat pojawiają się pytania o ewentualne pozaziemskie życie. Niewykluczone, że pytali o to także ludzie starożytni, którzy badali niebo, np. Egipcjanie.

Od lat też pojawia się wiele relacji o rzekomym kontakcie ludzi z UFO. Podstawą wszelkich teorii na temat życia pozaziemskiego jest tzw. incydent z Roswell w 1947 roku. Wówczas to miało dojść do lądowania UFO. Ciała kosmitów oraz statek miały zostać przetransportowane do Strefy 51 w stanie Nevada.

Okazuje się, że na temat pozaziemskich cywilizacji wypowiedział się też znany kapucyn, św. o. Pio. Zdaniem zmarłego w 1968 roku mnicha, „cywilizacja techniczna” ma żyć na jednym z księżyców Jowisza, „gdzie jest woda”.

– My, którzy wychodzimy z Ziemi, również jesteśmy niczym. Pan nie ograniczył z pewnością swej chwały do tej jednej, małej planety. Na innych znajdują się byty, Które nie zgrzeszyły jak my – mówił o. Pio.

Źródła: se.pl/nautilus.org.pl