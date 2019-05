Już niedługo tak będzie w Warszawie Trzaskowskiego. Amerykański kurs dla studentów „jak podglądać dzieci, jak z nimi rozmawiać o penisie i jak wyjaśniać seks oralny”

Uniwersytet Północnego Teksasu prowadził dla swych studentów kurs dotyczący „seksualności” dzieci. Uczestnicy są m.in zachęcani do podglądania dzieci w przedszkolach, na placach zabaw etc, by odkryć u nich „seksualne zachowania”.

Amerykańska uczelnia prowadzi zajęcia „Psychologia i Zachowanie Seksualne”. W ich ramach są też prelekcje do tyczące najmłodszych „Przyjemność seksualna u dzieci i ich reakcja”.

Studenci dostają nie tylko „wiedzę teoretyczną”., ale namawiani są także do odbycia zajęć praktycznych w terenie – tam gdzie są dzieci, by odkrywać ich „seksualne zachowania”. Mają je podglądać.

„Zabierz swoja klasę na szkolny plac zabaw, albo poproś, by kilku studentów mogło się na różnych placach, w przedszkolach pojawić aby obserwować dzieci. Poproś studentów, by zaobserwowali różne interakcje w grupach dzieci tej samej płci i mieszanej. …W jaki sposób dzieci się dotykają? Czy się uwodzą? Czy dochodzi pomiędzy nimi do sekretnych czynności seksualnych? Poproś swoich studentów, aby porównali swoje obserwacje z tekstami (wykładów – przyp.red.)” – można przeczytać w podręczniku dla studentów kursu o seksualności dzieci.

W ramach kursu studenci uczeni są też jak inicjować z dziećmi rozmowy na temat seksu, jakie tematy poruszać, jak zachęcać do zadawania pytań i jak aranżować sytuacje by wywołać u dzieci zainteresowanie seksem i seksualnością.

Dla dzieci w wieku 2 – 4 lat przewidywane są m.in. rozmowy na temat tego „Jak dziecko dostaje się do wnętrza matki”, „Czy trzeba wziąć ślub, by mieć dziecko” „Dlaczego penis mojego taty jest większy niż mój”.

Dzieci w wieku 5-6 lat mają się dowiadywać „Dlaczego mój penis czasami staje się twardy”. Studenci dowiadują się tez co mówić, gdy 6-latek przyłapuje swą mamę na zmianie tamponu i pyta, czy się zraniła.

8-9 latkom trzeba zaś wyjaśnić kto to jest gej i „Co to znaczy obciąganie (w oryginale z podręcznika: blow job – przyp. red) i dlaczego ludzie uprawiają sex gdy nie chcą mieć dzieci”.

Od 10 roku życia można informować dzieci o tym jak zapobiegać ciąży, wyjaśnić że uprawianie seksu pozamałżeńskiego „jest ok” , Studenci dowiadują się także jakie tematy poruszać z 13-latkami, którzy rozpoczynają życie seksualne.