Znany raper w 10 sekund zniszczył logikę gender! Środowiska LGBT oburzone, żądają przeprosin [VIDEO]

32-letni ZUBY z Southmapton to mało znany w Polsce raper, jednak powinien natychmiast stać się prawdziwym bohaterem. Zaledwie 10 sekund wystarczyło, aby całkowicie zniszczył logikę środowisk LGBT i promowanych przez nich ideologii gender.

Ciągle słyszę o tym, jak to biologiczni mężczyźni nie mają w 2019 roku żadnej przewagi fizycznej nad kobietami. Zatem patrzcie, jak NISZCZĘ kobiecy rekord Wielkiej Brytanii w martwym ciągu. Nawet się nie zmęczyłem. P.S. w momencie podnoszenia ciężarów identyfikowałem się jako kobieta – napisał na twitterze ZUBY.

I keep hearing about how biological men don’t have any physical strength advantage over women in 2019…

So watch me DESTROY the British Women’s deadlift record without trying.

P.S. I identified as a woman whilst lifting the weight. Don’t be a bigot. 😂 pic.twitter.com/dYRraHCB42

— ZUBY: (@ZubyMusic) 26 lutego 2019