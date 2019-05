Skandaliczny spektakl teatru z Rzeszowa! Zrównali Armię Krajową z UPA, a Orlęta Lwowskie z okupantami [VIDEO]

Dariusz Matecki, radny szczecińskiej rady miasta z ramienia Solidarnej Polski, zarzucił władzom Szczecina, że z miejskich pieniędzy sfinansowały pokaz spektaklu teatru z Rzeszowa m. in. zrównującego UPA z AK, nazywającego Orlęta Lwowskie „okupantami” i drwiącego z Polek mieszkających we Lwowie.

Tego rodzaju tematykę prezentuje spektakl pt. „Lwów nie oddamy!” rzeszowskiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej pokazanego w Szczecinie w ramach Kontrapunktu – Przeglądu Teatrów Małych Form.

Jak pisze radny Małecki, ten spektakl został wsparty publicznymi pieniędzmi miasta Szczecina.

Zrównywanie działań AK i UPA na terenie Wołynia to podłość. Przedstawianie Bandery jako osoby niemającej związku z ludobójstwem to podłość.

To za polskie pieniądze, w polskim teatrze.

Wiecie, że Polacy walczący o Lwów w 1918 to zaborcy? Z tej „sztuki” byście się dowiedzieli! pic.twitter.com/Z4kZGbSoOb

— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) 12 maja 2019