Syn Zenka Martyniuka wyprowadził się z Wasilkowa. Wiemy, gdzie teraz mieszka potomek króla disco-polo

Syn gwiazdora disco polo wyprowadził się z luksusowego mieszkania o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Wasilkowie. Daniel jednak najwidoczniej nie chciał za bardzo oddalać się od rodzinnego domu i zamieszkał w centrum Białegostoku.

Syn Zenka Martyniuka przeszedł w ostatnich miesiącach wiele zmian. Jego żona z córką wyprowadziły się do domu rodzinnego Eweliny w Wielkopolsce, a on sam postanowił zamieszkać na Podlasiu. 30-latek przeprowadził się do kamienicy przy ulicy Lipowej w Białymstoku. Jest to jedna z najbardziej znanych lokalizacji w mieście.

Daniel od marca dostał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata, więc mieszkanie w Wasilkowie było dla niego uciążliwe. Ciągle musiał prosić rodzinę i przyjaciół o podwózkę na treningi, do restauracji, czy na zakupy. Zainwestował nawet 5 tys. w firmowy rower, który z pewnością ułatwia mu treningi.

Teraz postanowił pójść o krok dalej i przeprowadzić się. Wybrał bardziej dogodną lokalizację w centrum miasta.

Źródło: se.pl