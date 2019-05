Szaleństwo LGBTWC dotyka wszystkich sfer życia. Nawet widowiska sportowe wykorzystywane są do promowania tej dewiacyjnej ideologi.

Karl-Heinz Rummenigge dyrektor wykonawczy Bayernu poinformował, że boiskowe chorągiewki w mecz z Eintrachtem Frankfurt będą tęczowe. – W ten sposób pokazujemy też, że walczymy z rasizmem i homofobią – powiedział.

Mecz z Eintrachtem zadecyduje o tytule mistrzowskim. Bayern ma dwa punkty przewagi nad Borussią Dortmund i musi co najmniej zremisować, by być pewnym tytułu. Równolegle dortmundczycy grali będą z Borussią Moenchengladbach.

Plaga na wciskanie tęczowych barw zaczyna mieć rozmiary szaleństwa. Dwa dni temu władze francuskiego Bordeaux uraczyły mieszkańców tęczowymi przejściami dla pieszych.

Arnaud Alessandrin, socjolog z miejscowego uniwersytetu twierdzi, że w ciągu ostatniego roku 83% osób kochających dziwaczniej i z LGBTRTVAGD doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji. Straszne rzeczy w tej postępowej i europejskiej Francji.

Podobny eksperyment źle zakończył się w kalifornijskim Los Angeles. Tam również zafundowano tęczowe pasy na przejściach dla pieszych. Okazało się jednak, że pozostawiane są na nich czarne ślady samochodowych opon. Władze miasta podejrzewały, że niektórzy kierowcy specjalnie ostro hamują na pasach, by zabrudzić symbol dewiantów. Policja jednak nie schwytała bandytów.

Tęczowa Francja

Bordeaux prezentuje tęczowe przejście dla pieszych, by oznaczyć Międzynarodowy Dzień przeciw homofobii, Transphobii i Bifobii

Rainbow France

Bordeaux presents a rainbow pedestrian crossing to mark the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia pic.twitter.com/w3ytJvRN0d

— Mag (@czarymarybum777) May 16, 2019