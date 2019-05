Wiemy, które firmy podlizują się LGBT. Coraz więcej „tęczowych kolekcji”. Internauci krótko: „Będzie trzeba ostrzec rodzinę i znajomych” [FOTO]

Najpierw Converse wypuścił tęczowe trampki w ramach „Pride Collection”, której twarzą został 11-letni drag queen, Desmond Napoles. Teraz „Miłość jest dla wszystkich!” – głosi popularna marka odzieżowa H&M.

Polska filia szwedzkiego przedsiębiorstwa odzieżowego Hennes & Mauritz w ramach „przygotowań” do Marszu Równości w Krakowie ogłosiła, że oto powstała nowa, tęczowa kolekcja.

„Z okazji Marszu Równości w Krakowie, mamy przyjemność zaprezentować tęczową kolekcję, która dostępna jest już w sklepie H&M w Galerii Krakowskiej” – czytamy w mediach społecznościowych.

Nowa, bezpośrednio nawiązująca do środowiska LGBTQWERTY kolekcja za dwa tygodnie ma być także dostępna online i w wybranych sklepach na całym świecie.

„H&M zawsze wspiera równość niezależnie od płci oraz orientacji seksualnej. Kolekcja Love For All wyraża wartości, w które wierzymy i na co dzień wcielamy w życie: każdy ma prawo do miłości i akceptacji oraz ekspresji swojej indywidualności” – czytamy w komentarzu.

Część pieniędzy zarobionych na sprzedaży tej kolekcji H&M zamierza przeznaczyć na szerzenie „równości” i „tolerancji”.

„Drodzy, pragniemy poinformować, że 10% ze sprzedaży kolekcji Love For All trafi do projektu United Nations Free & Equal” – oświadczyła firma.

Pod postem wielu internatów zadeklarowało, że już nigdy więcej nie zrobi zakupów w H&M.

„Będzie trzeba ostrzec rodzinę i znajomych. Kilku klientów w ten sposób straciliście”, „Już nigdy nic od Was nie kupię oraz zrobię Wam odpowiednią antyreklamę w mojej rodzinie i znajomych”, „Już wiem gdzie nie robić zakupów”, „No to będę chodził do konkurencji”, „Nigdy więcej zakupów w H&M” – czytamy w komentarzach.

