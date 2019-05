Gigantyczny skandal w „Big Brotherze”. Magda naprawdę zrobiła to Igorowi. Wyleci z programu TVN?

Miłosnej telenoweli w „Big Brotherze” ciąg dalszy. Widzowie nie ukrywają swojego zniesmaczenia zachowaniem Magdy Zając. Po piątkowej imprezie uczestniczka weszła do łóżka Igorowi. Ten, po przyjętej dawce alkoholu, nie wyglądał na w pełni świadomego…

Po zakrapianej imprezie Igor stracił świadomość i padł na łóżko. Tuż przed zakończeniem internetowej transmisji na żywo, Magda wskoczyła Igorowi pod kołdrę. „Magda znowu upolowała Igora. Wepchała mu się do łóżka i wkładała rękę do majtek. Niewyżyta i bez szacunku do siebie” – napisała jedna z internautek.

„Szanująca się kobieta nigdy nie weszłaby obcemu facetowi do łóżka, tym bardziej na oczach milionów ludzi i nie gmerałaby mu w majtkach. I to jeszcze facetowi, który ma na nią wywalone” – przytomnie zauważył inny komentujący.

Nie wszystkie komentarze jednoznacznie potępiają Magdę. „Jeden wart drugiego. Jak Igor z łapskami pchał się do każdej kobiety w programie, to też nie było ok, więc ma swoje odbicie w kobiecym wydaniu” – zauważa internauta.

Zdecydowana większość widzów w swojej ocenie jest jednak bezwzględna. Przypominają, że Magda na co dzień pełni publiczny urząd, pracując w starostwie, więc tym bardziej nie przystoi jej takie zachowanie. Internauci wyrażają też troskę o 9-letniego syna, który może mieć wśród rówieśników nieprzyjemności w związku z zachowaniem matki.

Niektórzy wprost zarzucają uczestniczce programu TVN molestowanie. „Po dzisiejszej akcji Magdy Zając powinna zostać karnie wyrzucona z domu za molestowanie. Igor śpi pijany, a ta ręce w majtki. Masakra” – piszą.

Domaganie się usunięcia z domu Wielkiego Brata Magdy nie jest odosobnionym głosem. „On miał zgon, tym razem przegięła. Chłopak od niej cały czas ucieka, a ta za nim, jak jakaś niewyżyta. Na takie rzeczy to jest paragraf. Odwróćcie sytuację – Igor tak ją molestuje, jak ona jest nieprzytomna. To jutro już by go nie było”.

„Magda Zając wg mnie złamała prawo. Jest to jawne molestowanie, wykorzystanie czyjejś nieprzytomności. Gdyby sytuacja była odwrotna, każdy linczowałby Igora, a tu nikt nie widzi problemu?” – nie brakuje kolejnych głosów oburzenia.

Źródło: rmf.fm