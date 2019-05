Seksuolog, który się Twitterowi nie kłania i po 40 latach badań demaskuje popularne kłamstwa o tożsamości seksualnej i gender

Ray Blanchard pracuje w USA i Kandzie. Był dyrektorem kliniki seksuologii i szefem programu uzależnień i zdrowia psychicznego w Toronto, badał zaburzenia psychiczne. Kiedy podzielił się wynikami na temat oceny teorii gender zablokowano mu twitterowe konto za „mowę nienawiści”.

Ponieważ były to badania naukowe, a Blanchard jest autorytetem w swojej dziedzinie, konto odblokowano i Twitter nawet przeprosił „za błąd”. Jego przypadek pokazuje jednak zakres tłumienia wszelkiej dyskusji na te tematy i aprioryczne kwestionowanie nawet naukowych dyskusji.

Cenzorów Twittera zapewne poruszyła teza, że transseksualizm jest po prostu zaburzeniem. Dysforia płciowa jest zaburzeniem tożsamości płciowej, ale wg Blancharda należy ją odróżnić od transgenderyzmu.

