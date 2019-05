Rozpacz matki. „To są potwory! Potwory! Naziści!”. Władze Francji nakazały pozbawić życia pogrążonego w śpiączce pacjenta

Minister zdrowia Francji podjęła decyzję o zaprzestaniu opieki nad pogrążonym w śpiączce pacjencie i doprowadzeniu go do śmierci. Jego matka zareagowała na wieść krzycząc „To są potwory. Potwory. To są naziści”.

W szpitalu w Reims rozpoczęto procedurę odłączania aparatury i zaprzestania opieki nad pogrążonym od 10 lat w śpiączce Vincencie Lambert. Ostateczną decyzję o doprowadzeniu go do śmierci podjąć miała minister zdrowia Agnès Buzyn.

Matkę Viviane poinformował o tym e-mailem szef oddziału opieki paliatywnej szpitala Sanchez. Na wieść o decyzji zaczęła w szpitalu krzyczeć „To są potwory. Potwory. To są naziści” i zalała się łzami.

W dniu, w którym rozpoczęła się procedura pozbawiania ich syna życia, państwo Lambert czekali na decyzję instancji odwoławczych, które mogłyby jeszcze powstrzymać cały proces.

Jean Paillot prawnik reprezentujący rodzinę oświadczył, iż Francja łamie Konwencję Praw Człowieka i Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej jednak Trybunał Praw Człowieka i i podlegająca premierowi Francji Rada Stanu potwierdziły decyzję o zaprzestaniu leczenia Vincenta Lambert.

Rodzice odwołują się jeszcze do Trybunału w Paryżu by powstrzymać wykonywanie procedury uśmiercania Vincenta. Władze nakazały rozpoczęcie jej w poniedziałek, mimo iż wiedziały, że państwo Lambert złożyli apelację i czekają na kolejne rozstrzygnięcie, które mogłoby powstrzymać nieodwracalny proces. Dzień wcześniej pod szpitalem w Reims odbyła się demonstracja około 200 osób, które protestowały przeciwko „potajemnej eutanazji”.