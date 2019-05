W Katalonii wybory wygrają separatyści. W blisko połowie okręgów tylko oni wystawili swych kandydatów

W blisko połowie gmin w Katalonii, w których 26 maja odbędą się wybory do lokalnych władz, wyborcy będą mogli głosować tylko na ugrupowania separatystyczne – wynika z przedstawionych w poniedziałek szacunków dziennika “El Mundo”. Równolegle odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego

Gazeta podkreśla, że w ponad 43 proc. spośród 408 gmin tego północno-wschodniego regionu Hiszpanii poza ugrupowaniami separatystycznymi nie wystawiają swoich kandydatów inne partie polityczne, w tym te o zasięgu ogólnokrajowym. Szacunki dziennika są oparte o bazę danych katalońskiej komisji wyborczej.

“Sytuacja ta dotyczy głównie bardzo małych gmin, słabo zaludnionych. Swoich kandydatów nie wystawili tam socjaliści, Partia Ludowa, Ciudadanos, En Comu Podem, ani nawet Vox” – napisał dziennik “El Mundo”.

Głosowanie do samorządów gminnych odbędzie się w Hiszpanii w niedzielę, równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do autonomicznych władz regionów. Nieobecność innych ugrupowań niż separatystyczne na listach samorządowych przełoży się na frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zwolennicy pozostałych partii mają znacznie mniejsza motywację by głosować.

Głównymi separatystycznymi ugrupowaniami Katalonii są blok Razem dla Katalonii (JxCat), Republikańska Lewica Katalonii (ERC), a także Kandydatura Jedności Ludowej (CUP). W 135-osobowym regionalnym parlamencie mają one odpowiednio po 34, 32 i 4 mandaty.

W czwartek partie separatystyczne odrzuciły w parlamencie Katalonii kandydaturę do Senatu szefa regionalnych socjalistów, Miquela Icety. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez widział go na stanowisku przewodniczącego wyższej izby krajowego parlamentu.

Od lutego przed Sądem Najwyższym w Madrycie toczy się proces przeciwko 12 politykom z Katalonii oskarżonym o rebelię, nieposłuszeństwo oraz malwersację środków publicznych w związku z organizacją plebiscytu niepodległościowego w tym regionie w 2017 r.

Czterech z oskarżonych zdobyło w wyborach 28 kwietnia 2019 r. mandat deputowanych: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull oraz Jordi Sanchez. Inny z sądzonych w Madrycie separatystów, Raul Romeva, został z kolei wybrany do Senatu.

W niedzielę Sąd Najwyższy orzekł możliwość wykonywania funkcji parlamentarzysty przez pięciu oskarżonych separatystów. We wtorek wezmą oni udział w inauguracyjnym posiedzeniu hiszpańskich Kortezów Generalnych. SN zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego zawieszenia ich mandatów mogą podjąć prezydia Kongresu Deputowanych i Senatu.