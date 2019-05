Awantura z Polsatem! Fani Gimpera zarzucają stacji oszustwo w „Tańcu z gwiazdami”. Polsat zabrał głos

Fani Gimpera są wściekli. Co prawda od finału „Tańca z Gwiazdami” minęło już kilka dni, jednak ludzie dalej mają pretensję do stacji Polsat. Fani programu zarzucili produkcji manipulacje podczas głosowanie SMSowego. Telewizja Polsat pod ogromną falą krytyki wydała oświadczenie i tłumaczy co się stało.

W internecie fani Gimpera czyli popularnego youtubera Tomasza Działowego są oburzeni. Twierdzą, że wynik finału 9. edycję polsatowskiego „Tańca z Gwiazdami” był z góry ustalony.

Edycję wygrali Joanna Mazur i Jan Kliment. Para, zdaniem widzów i jury, tańczyła dużo lepiej, niż popularny YouTuber Gimper i Natalia Głębocka.

Jednak zwycięstwo niewidomej biegaczki wywołało falę goryczy wśród fanów gwiazdy YouTube. W komentarzach pojawiły się głosy, że program został ustawiony, a stacja celowo blokowała wysyłanie SMSów na Tomasza Działowego.

„Ostatni taniec to zdecydowanie pojechanie po emocjach i litości, a jeszcze 20-30 minut przed zakończeniem głosowania były problemy z głosowaniem na Tomka, że ludzie dostawali smsy zwrotne, że wystąpił problem” – skarży się jeden z internautów.

„Ale wyników procentowych to już nie pokaże Polsat. Przecież gdyby gość z internetu wygrał, to by Grażyny nie przeżyły tego” – pisał kolejny widz.

Negatywnych komentarzy było tak dużo, że telewizja Polsat postanowiła odnieść się do tych zarzutów i wydała specjalne oświadczenie na swoim koncie na Instagramie.

„Drodzy fani programu „Taniec z Gwiazdami”! W odpowiedzi na Wasze liczne zapytania informujemy, że dotychczas, w żadnej z 9 edycji programu, nie podawaliśmy w finale końcowych wyników głosowania. Wyjątek zdarzał się wyłącznie w przypadkach, kiedy różnica głosów pomiędzy dwoma finałowymi parami była minimalna i wynosiła 1%.”

„Na Waszą prośbę publikujemy ostateczny układ głosów w finale programu:

Joanna Mazur i Jan Kliment – 63,5% a druga para – Tomasz Gimper Działowy i Natalia Głębocka – 36,5%”

W trakcie trwania programu nie dostaliśmy również żadnych informacji na temat nieprawidłowości czy problemów technicznych podczas głosowania. Linie sms-owe i internetowe zostały zamknięte dokładnie o godz.21:47 i po tej godzinie wysyłane głosy były uznane za nieważne. Pozdrawiamy wszystkich fanów „Tańca z Gwiazdami”! Widzimy się już jesienią w 10.edycji programu.” – czytamy w oświadczeniu Polsatu.

