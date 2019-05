Włochy znów ubogacone. Imigrant podpalacz zabił dwie osoby. 18 zostało rannych

Dwie osoby zginęły, dwie zostały bardzo ciężko ranne, a 16 odniosło obrażenia w wyniku pożary wywołanego przez imigranta podpalacza.

Do tragedii doszło w kamienicy we włoskiej Mirandoli. Nielegalny imigrant z Maroka podpalił znajdujący się na dole komisariat policji. Użył do tego łatwopalnych substancji. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, a dym przedostał się na pietra, gdzie znajdowały się mieszkania.

W jednym z nich 84-letnia kobieta i jej 74-letnia opiekunka. Obydwie zginęły dusząc się od dymu.

W trakcie pożaru doszło też do eksplozji. W jej wyniku bardzo ciężko ranne zostały kolejne 2 osoby. 16 kolejnych ma ciężkie poparzenia dróg oddechowych. Część z nich było nieprzytomnych, gdy zabierano je do szpitala.

Podpalacza zidentyfikowano jako nielegalnego imigranta. Prawdopodobnie jest nieletni. Schwytano go na Capri, gdzie jest przesłuchiwany. Wiele wskazuje na to, że chciał się za coś zemścić na policji.

Wicepremier Salvini komentując tragedię powiedział, że w przeciwieństwie do lewicy chce zamknięcia portów przed nielegalnymi imigrantami.

– Nie obchodzi mnie to czy jest nieletni (imigrant podpalacz – przyp. red.). Musi zapłacić za swe bestialstwo mówił włoski polityk.

– Wyeliminuję nielegalną imigrację we Włoszech. Trzeba to zrobić w całej Europie. To jest moralny obowiązek.