Brutalny mord na 77-leniej zakonnicy. Znaleziono ją z odciętą głową

Brutalne morderstwo 77-letniej zakonnicy ze Zgromadzenia Córek Jezusa miało miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej. W ostatni weekend nieznani sprawcy odcięli misjonarce głowę.

Inés Nieves Sancho od lat była zaangażowana w pomoc humanitarną. Została zamordowana w wiosce Nola w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie przez 23 lata żyła we wspólnocie położonej w południowo-zachodniej części kraju, pomagając najbardziej pokrzywdzonym dzieciom.

We wczesnych godzinach niedzielnych nieznajomi sprawcy weszli do pokoju misjonarki, wyciągnęli ją z łóżka, przenieśli do warsztatu szwalniczego, gdzie uczyła dzieci szycia, a następnie brutalnie zamordowali. 77-letnią zakonnicę odnaleziono potem z odciętą głową.

La misionera burgalesa Inés Nieves Sancho fue asesinada el pasado fin de semana en República Centroafricana. Llevaba 23 años ayudando a los más desfavorecidos en el suroeste de este país. https://t.co/CRxs0FDF8g — COPE Burgos (@CopeBurgos) 21 maja 2019

– Była małą zakonnicą, która nie mówiła wiele, dziewczęta, którymi się opiekowała muszą być bardzo smutne Teraz, mimo wszystko, będziemy kontynuować pracę w tej niebezpiecznej części świata. Republika Środkowoafrykańska to kraj, w którym 80% terytorium jest opanowane przez 14 watażków – mówi prałat Juan José Aguirre, szef diecezji Bangassou od 2000 roku.

W poniedziałek wieczorem odbyła się ceremonia pogrzebowa 77-letniej siostry zakonnej. Media spekulują, że morderstwo miało związek z handlem ludzkimi organami.