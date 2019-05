Już w czwartek wielka finałowa konwencja Konfederacji w Krakowie. Liderzy zapraszają [VIDEO]

Już jutro w Krakowie odbędzie się wielka konwencja Konfederacji. Liderzy prawicowej koalicji zapraszają wszystkich do udziału w wydarzeniu.

– Zapraszam wszystkich naszych zwolenników z całej Polski w najbliższy czwartek 23 maja na Halę Sportową Cracovia przy ul. Focha 40w Krakowie. Wtedy odbędzie się największe wydarzenie tej kampanii: Wielka Finałowa Konwencja Wyborcza Konfederacji w Krakowie – mówi Konrad Berkowicz z partii KORWiN.

– Witam serdecznie z kampanijnej trasy i zapraszam do Krakowa na jedną z finałowych konwencji Konfederacji. Będzie Konrad Berkowicz, lider listy. Będzie kandydat Ruchu Narodowego Michał Wawer. Będą liderzy Konfederacji z całego kraju. Zapraszamy serdecznie, bądźcie razem z nami w Krakowie – zachęca Robert Winnicki, szef Ruchu Narodowego.

– W tej kampanii byliście naprawdę niesamowici. Widziałam wasze poświęcenie, gdy roznosiliście materiały wyborcze, organizowaliście spotkania w terenie i debaty. Chcemy wam za to wszystko podziękować i i wspólnie świętować na konwencji Konfederacji 23 maja w Krakowie. Bądźcie tam koniecznie. A w niedzielę idziemy wspólnie po trzeci, dwucyfrowy wynik w tych wyborach – zapowiada Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

– W Krakowie na konwencji u kolegi Berkowicza na pewno się będzie działo. Będę. Zapraszam – obiecuje Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.

– Media próbują nas zamilczeć, ale dzięki waszemu zaangażowaniu zbliża się wielki sukces Konfederacji. Teraz zapraszam was nie tylko do przyjścia na konwencje wyborczą Konfederacji, ale także do akcji – „Podwajamy frekwencje!”. Niech każdy z was weźmie ze sobą kogoś kto normalnie by na tę konwencje nie przyszedł. Niech usłyszy to czego nie usłyszy w telewizji – podsumowuje Berkowicz.