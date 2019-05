Korwin-Mikke: Zmobilizujcie się. Nie możemy być za tym homologiem Palikota!

Janusz Korwin-Mikke na swoim blogu wystosował apel do swoich sympatyków, by ci zmobilizowali się na wybory do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zauważył, że sondażownie zaczynają urealniać poparcie i przedstawiać wyniki Konfederacji na poziomie 5,5-8 procent. – Mamy te kilkanaście procent poparcia – uważa Korwin-Mikke.

Na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego sondaże pokazują, że Konfederacja przekroczy próg wyborczy i osiągnie wynik w okolicach 6-8 procent. To że przekroczenie sześciu procent jest niemal pewne, wskazują także notowania bukmacherów. Do urealniania się sondaży odniósł się prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

– Mamy te kilkanaście procent poparcia, sondażownie zaczynają urealniać wyniki, by 26-V nie wyszli na idiotów (…) Co dziwne: my mamy ogromne poparcie wśród młodzieży, natomiast do urn pójdą (podobno) głównie osoby starsze – pisze Korwin-Mikke.

– Więc zmobilizujcie się, weźcie od babci pełnomocnictwo, namówcie żonę/dziewczynę/siostrę – przecież nie możemy być za tym homologiem Palikota! – apeluje Korwin-Mikke.