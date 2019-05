Wojenne pogróżki z USA. „Skończyły się czasy, w których Iran mógł bezkarnie zabijać Amerykanów”

Wpływowy republikański senator, Lindsey Graham, zapowiedział, że czasy w których Iran mógł bez konsekwencji zabijać Amerykanów dobiegły końca.

Lindsey Graham zabrał głos wczoraj po tym, gdy na zamkniętym posiedzeniu członkowie Kongresu zostali poinformowani przez Sekretarza Obrony Patricka Shanahana, Sekretarza Stanu Mike`a Pompeo i Szefa Połączonych Sztabów generała Josepha Dunforda odnośnie sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu.

Według przekazanych Kongresowi informacji amerykański wywiad ustalił, że za atakami na statki w Zatoce Omańskiej, ataki dronów na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej i w końcu za atak rakietowy na budynek znajdujący się niedaleko amerykańskiej ambasady w Bagdadzie stoi Iran.

– Administracja Trumpa wykazała nieprawdopodobną powściągliwość w obliczu narastającej agresji ze strony Iranu – napisał na Twitterze Lindsey Graham.

– Jest dla mnie oczywistością, że to irańska odpowiedź na presję ekonomiczną jaką wywiera administracja Trumpa. Kampania maksymalnego nacisku na Iran działa – dodał.

– Jestem pewien, że gdyby Iran skrzywdził choćby jednego Amerykanina, czy to w Iraku czy gdziekolwiek indziej, zapłaci za to wysoką cenę. Administracja Trumpa odpowie militarnie z przytłaczającą siłą – ostrzegł.

Zapowiedział też koniec ery polityki ugłaskiwania Iranu zapoczątkowanej za czasów prezydenta Obamy.

– Czasy w których Iran mógł bez konsekwencji zabijać Amerykanów dobiegły końca – zakończył Lindsey Graham.

The Obama-era policy of Iranian appeasement is over.

The days of Iran killing Americans – without consequence – is over.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 21 maja 2019