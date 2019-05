Wielki powrót „Hardkorowego Koksa” do MMA! Wystąpi na gali celebrytów FFF. Zaskakująca rola gwiazdy internetu

To wielki powrót „Hardkorowego Koksa” do świata sportów walki. Litewski kulturysta, gwiazda polskiego internetu tym razem nie wyjdzie jednak do klatki. Federacja FFF zaproponowała, aby Robert Burneika został komentatorem zmagań fighterów.

Przypomnijmy, Litwin już trzykrotnie próbował sił w sportach walki jako czynny zawodnik. Dwukrotnie było to na gali pod szyldem MMA Atack i raz w federacji KSW, kiedy to federacja organizowała wydarzenie na PGE Stadionie Narodowym. Bilans też przemawia na korzyść Roberta Burneiki. Dwie zwycięskie walki i jedna porażka, to bardzo dobry wynik jak na kulturystę celebrytę.

Teraz jednak Hardkorowy Koks nie pojawi się w klatce, a za mikrofonem. Federacja FFF, której zadaniem jest zestawianie walk celebrytów, postanowiła zaproponować Burneice występ w roli komentatora. Choć ten mówi w bardzo specyficzny sposób, to na pewno przyciągnie przed ekrany wielu fanów.

Myślę, że poradzę sobie w roli komentatora… Będzie hardkorowo! Nie odczuwam żadnego stresu, jest „pompa” i będzie jeszcze większa na gali. Zamierzam komentować w stylu „Hardkorowego Koksa”. Może zgłoszę się też do Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego po jakieś rady? – mówił Burneika w rozmowie z PolsatSport.pl.

Przypomnijmy, organizacja Free Fight Federation to Polsatowska odpowiedź na bijącą rekordy popularności organizację FAME MMA. Na pierwszej gali, która odbędzie się w Zielonej Górze zobaczymy w klatce m.in. Krystiana Pudzianowskiego, Marcina Najmana oraz Pawła Trybsona Trybałę.

Źródło: PolsatSport.pl / NCzas.com