MegaSKANDAL w „Big Brother”! Między uczestniczkami w programie TVN „poszło na noże”

Kasia Olek, która ostatnio opuściła dom Wielkiego Brata, dała upust swoim emocjom i powiedziała co tak naprawdę myśli o swojej koleżance z programu. Kasia w ostrych słowach skomentowała zachowanie Magdy Zając.

Kasia dopiero co opuściła dom Wielkiego Brata, a już daje popalić innym uczestnikom, którzy pozostali w programie „Big Brother”. Po opuszczeniu programu Kasia szczególnie ostro skomentowała zachowanie Magdy Zając.

– O Magdzie Zając nie mam dobrej opinii. Ona ma dziecko w podstawówce i powinna myśleć o tym, co ono będzie przeżywać, gdy jego rówieśnicy obejrzą program i zobaczą, jak matka w różowych gaciach po pijaku leje innego uczestnika – powiedziała Kasia.

– Ona wjechała w Kubę jak czołg i przygniotła go, bielizna na wierzchu, naparzanie. To było po dużej dawce alkoholu. Ja nie mogłabym tak jak ona upić się do nieprzytomności i wymiotować – dodała była gwiazda programu TVN.

Źródło: pomponik.pl