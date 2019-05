Polityczna poprawność szaleje na niemieckich stadionach. Nowe rozporządzenia na finał Pucharu Niemiec

Toalety unisex dla osób bez zadeklarowanej płci i kibic wybierający, czy ma być kontrolowany na wejściu przez przez kobietę czy przez mężczyznę – tak będzie wyglądać organizacja na trybunach sobotniego finału Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie podejmie RB Lipsk.

Polityczna poprawność wchodzi na niemieckie stadiony z drzwiami. To kolejna forma ubogacenia kulturalnego. Niedawno Bayern Monachium zamontował w narożnikach boiska tęczowe chorągiewki.

Finał Pucharu Niemiec (sobota, 25 maja godz. 20:00) odbędzie się po pod hasłem „gender neutralny”. Służby porządkowe zostały poinstruowane jak mają postępować. Kibic może wybrać, czy ma zostać skontrolowany przez kobietę czy mężczyzną, a na stadionie wprowadzono toalety unisex.

Podejrzewamy, że skorzystają z niej ci, którym nie będzie chciało się stać w kolejce do męskiej toalety. Trochę niepokoi nas dyskryminacja służb porządkowych – oni nie będą mogli wybrać czy chcą skontrolować kobietę, czy mężczyznę.

Stadion Olimpijski w Berlinie może pomieścić 75 tysięcy osób i nie ulega wątpliwości, że wypełni się po brzegi. Dlatego organizatorzy chwalą się, że to pierwsze na świecie tak duże wydarzenie sportowe, które stosuje się do „neutralności płci”, cokolwiek to znaczy.

To nie koniec szaleństw. ARD Radio Research Sport donosi, że podobne zasady będą obowiązywać na wszystkich meczach reprezentacji Niemiec. Pomysł rozważają również kluby Hertha Berlin, Borussia Moenchengladbach i FSV Mainz. Niewykluczone, że od przyszłego sezonu Bundesligi wprowadzą go w życie.

