Pierwsze wyniki z Europy. Prawie wszędzie wyższa frekwencja, niż w 2014

W Niemczech CDU/CSU wygrywa z wynikiem 28%, wynik najsłabszy od 1979 r. Zieloni mają 22%, SPD – 15%, Alternatywa dla Niemiec tylko 10,5%. Postkomuniści z Der Linke mają 5,5%, liberałowie z FDP – 5%. Na mandaty mogą liczyć Freie Waehler (Wolni Wyborcy) – 2,1 proc., satyryczna Die Partei (2,6 proc.) i Partia Ochrony Zwierząt – 1,4 proc. Frekwencja wyniosłą 59%.

To w większości wyniki exit poll, ale już trochę wiadomo. W Grecji centroprawicowa Nowa Demokracja ma pomiędzy 32 a 36%, a lewicowa Syriza od 25 do 29%. W belgijskiej Flandrii dobre wyniki ma mieć prawicowa Vlaams Belang (18%). Dzisiaj zaatakowano strony internetowe tego ugrupowania. W Walonii wygrywają socjaliści.

Frekwencja wyższa o 15%, niż 5 lat temu jest w Hiszpanii. We Francji na godz. 17 zagłosowało więcej o ponad 8%. Spodziewana frekwencja ma wynieść od 52 do 54%. Wg nieoficjalnych danych RN Le Pen ma 27,54 %, prezydencka LREM : 19,33 %, Republikanie: 12,35 %, Zieloni – EELV: 12,02 %, lewacka FI : 8,84 %, PS : 5,68 %.

Pierwsze sondaże exit polls, które ukazały się w Bułgarii wbrew zakazowi komisji wyborczej. Przy niskiej frekwencji (25%) prowadzi centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa z wynikiem ok. 30 proc., na drugim miejscu jest lewicowa koalicja BSP na rzecz Bułgarii z ok. 25 proc. Turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód otrzymał 11-13 proc. Do Parlamentu Europejskiego z ok. 7-8 proc. wejdzie nacjonalistyczna partia WMRO wicepremiera Krasimira Karakaczanowa.

Na Cyprze wygrywa Zgromadzenie Demokratyczne ( 32,5%) przed socjalistami (AKEL) – 30%. Na Macie socjaliści z Partii Pracy (55%). W Irlandii wygrała niby chadecka Fine Gael (29%) przed konserwatywnymi Republikanami (15%) i Zielonymi (15%).

Na Słowacji wygrała partia SP/Spolu Zuzanny Caputovej, przed SMER-SD. Chorwacja to wygrana centroprawicowej Unii Demokratycznej HDZ – 23,4%. Socjaldemokraci otrzymali 18,4%, a Niezależni – 8,2%.

