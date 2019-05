Gigantyczny skandal w „Big Brother”. Fani programu TVN są wściekli. „Oszuści! Kończcie tę szopkę”

Za nami kolejny niedzielny odcinek show TVN-u „Big Brother”. Tym razem z programem pożegnała się Magda Zając, a widzowie nie kryją oburzenia. – Oszuści! Kończcie tę szopkę – piszą w Internecie.

Program „Big Brother” zadebiutował na antenie w marcu, od tamtego czasu wokół programu nie brakowało skandali. Między innymi do programu wszedł chłopak jednej z uczestniczek, która robiła wyrzuty produkcji, by zaraz potem wspólnie z nią go opuścić.

W niedzielę program opuściła Magda Zając, wokół której już wcześniej wybuchł skandal. Fani zastanawiali się czy Igor udaje romans z Magdą? Wiele na to wskazywało. Jak informowały media, wielu internautów było oburzonych faktem, że to kobieta zaleca się do mężczyzny.

Kobieta nie znajdzie się już w centrum uwagi, bo w niedzielę opuściła program decyzją widzów. – W końcu wyszłam, cieszę się, że nie będę nominować ludzi, których lubię. Wracam wreszcie do normalności. Prześlizgałam się przez ten program, liczyłam, że przetrwam maksymalnie miesiąc – powiedziała Zając.

Decyzja ta nie spodobała się widzom, którzy niezadowoleni komentują sprawę w sieci. – Specjalnie zostawili Łukasza, żeby dalej mieszał. Dajcie mu już wygrać i kończcie tę szopkę – piszą niezadowoleni. – Oszuści! Jakby tak sprawdzić głosowanie, to na pewno Łukasz by odpadł – dodają.

Źródło: plotek.pl